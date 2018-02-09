Георгий Джикия: «Тайна «проклятых крестов» в «Спартаке» раскрыта»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия пошутил, что установил точную причину частых травм колена у футболистов красно-белых. Напомним, что он стал четвертым игроком в составе московской команды, получившим разрыв крестообразных связок за последнее время.

«Нашел причину «проклятия крестов». Когда впервые пришёл в зал, обратил внимание на футболку «Спартака» – когда люди проходят реабилитацию, каждый дарит свою майку с автографами и словами благодарности. Так вот, спартаковская была подписана всеми игроками — нашёл даже свою роспись на этой майке, хотя я здесь в первый раз. Поэтому после лечения эта футболка будет сорвана мной, и больше такого не повторится.

Если серьезно, «кресты» – такая травма, от которой не застрахован ни один футболист. То, что в «Спартаке» ее получают часто, – просто случайность. Даже не знаю, как это объяснить. А на тренерский штаб у меня никаких жалоб нет. Я считаю, что это совпадение, и все», — отметил Джикия.

24-летний футболист получил повреждение 18 января во время контрольной встречи «Спартака» с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Российская газета