Лидер обороны «Селтика» пропустит первый матч с «Зенитом» из-за травмы

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сообщил, что бельгийский защитник команды Дедрик Боята получил травму. В связи с ней он почти наверняка пропустит первый домашний матч с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Не думаю, что Боята будет готов к домашнему матчу с «Зенитом». Медицинский штаб сообщил, что на восстановление он потратит несколько недель», — сказал Роджерс.

Боята в текущем сезоне чемпионата Шотландии принял участие в 19 матчах (все – в основе) за «Селтик» и забил один гол.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком» на выезде 15 февраля, а ответную игру проведет дома 22 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Record



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»