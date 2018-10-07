Юрген Клопп: «Я действительно люблю и уважаю Хосепа Гвардиолу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 8-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» высказался о Хосепе Гвардиоле. Специалист отметил, что по-настоящему уважает наставника «горожан».

«Мое уважение к Пепу Гвардиоле просто не может быть большим, чем сейчас. Он лучший тренер в мире, и это делает предстоящий матч очень сложным и захватывающим.

У нас с Пепом хорошие отношения. Возможно, некоторые ранее сказанные вещи могли быть неправильно поняты, поэтому сейчас считаю важным прояснить ситуацию. Я действительно люблю и уважаю Пепа, как и его команду», — сказал Клопп.

Напомним, матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 7 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 (мск).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal