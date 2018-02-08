Левен Курзава может покинуть «ПСЖ» из-за недовольства работой Унаи Эмери

Автор: Юлия Древова 0

Курзава

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава попросил своего агента заняться поиском нового клуба. 25-летний футболист недоволен работой с главным тренером парижан Унаи Эмери и хочет сменить обстановку.

Это не первый случай, когда Курзаву не устраивает наставник команды: в 2015 году он покинул «Монако» и перешел в «ПСЖ» из-за конфликта с Леонарду Жардимом.

Одним из главных претендентов на защитника является «Барселона», которая ищет конкурента Жорди Альбе. Покупка французского игрока может обойтись каталонцам в 25 млн евро.

В текущем сезоне он провел в Лиге 1 20 матчей, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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