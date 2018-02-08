Рияд Марез готов закончить забастовку, если «Лестер» отпустит его в другой клуб летом

Автор: Юлия Древова 0

Рияд Марез

Нападающий «Лестера» Рияд Марез может прекратить свой бойкот и вернуться к тренировкам с командой при одном условии. 26-летний алжирский игрок хочет, чтобы руководство «лис» не препятствовало его летнему трансферу в другой клуб.

В текущем контракте Мареза нет подобного пункта, зато фигурирует сумма отступных, которая, по неофициальным данным, составляет порядка 90 млн фунтов. Это создаст трудности при потенциальном выкупе форварда.

Напомним, футболист обиделся на «Лестер» из-за того, что его продажа в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно не состоялась.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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