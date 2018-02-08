СМИ: Джанлуиджи Буффон и Марио Балотелли получат вызов в сборную Италии

Автор: Юлия Древова 0

Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Ниццы» Марио Балотелли получат вызов в сборную Италии. Временно исполняющий обязанности главного тренера «скуадры адзурры» Луиджи Ди Бьджо пригласит футболистов присоединиться к национальной команде на товарищеские матчи.

В марте сборной Италии предстоит встретиться с аргентинцами (23 марта) и англичанами (27 марта).

Напомним, 40-летний Буффон принял решение о завершении карьеры в сборной в ноябре 2017 года, когда Италия не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира, проиграв Швеции по сумме двух матчей. 27-летний Балотелли в последний раз играл за «скуадру» в июне 2014 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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