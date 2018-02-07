Павел Погребняк участвует в контрольном матче «Тосно»

Нападающий Павел Погребняк находится на просмотре в «Тосно». Форвард вышел в стартовом составе в контрольном матче с венгерской командой «Дербецен», проходящем в эти минуты в Турции.
Бывший игрок сборной России находится в расположении «Тосно» и принимает участие в тренировочном процессе, сообщает пресс-служба клуба, выступающего в РФПЛ.
Ранее стало известно, что московское «Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с форвардом одностороннем порядке.
Также была информация об интересе к 34-летнему Погребняку со стороны «Ростова».
Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Тосно»