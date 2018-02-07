Павел Погребняк участвует в контрольном матче «Тосно»

Нападающий Павел Погребняк находится на просмотре в «Тосно». Форвард вышел в стартовом составе в контрольном матче с венгерской командой «Дербецен», проходящем в эти минуты в Турции.

Бывший игрок сборной России находится в расположении «Тосно» и принимает участие в тренировочном процессе, сообщает пресс-служба клуба, выступающего в РФПЛ.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с форвардом одностороннем порядке.

Также была информация об интересе к 34-летнему Погребняку со стороны «Ростова».

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Тосно»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»