Эль-Хаджи Диуф будет баллотироваться в президенты Сенегала

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф идет по стопам Джорджа Веа. Он заявил о намерении баллотироваться на пост президента Сенегала.
«Я принял решение начать заниматься политикой, потому что есть люди, которые ждут, что я изменю некоторые вещи в своей стране. Я готов к этому. В ближайшие два года я стану политиком. Знаю, что таким образом я также смогу многое изменить в футболе.
Я проходил тренерские курсы, но решил не продолжать, потому что появились планы получше», — сказал Диуф.
За свою карьеру Диуф успел поиграть за такие клубы, как «Ренн», «Ливерпуль», «Болтон», «Сандерленд», «Блэкберн», «Глазго Рэйнджерс» и «Лидс Юнайтед».
Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo