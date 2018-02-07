Эль-Хаджи Диуф будет баллотироваться в президенты Сенегала

Автор: Владимир Шевелев 0

El-Hadji Diouf

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф идет по стопам Джорджа Веа. Он заявил о намерении баллотироваться на пост президента Сенегала.

«Я принял решение начать заниматься политикой, потому что есть люди, которые ждут, что я изменю некоторые вещи в своей стране. Я готов к этому. В ближайшие два года я стану политиком. Знаю, что таким образом я также смогу многое изменить в футболе.

Я проходил тренерские курсы, но решил не продолжать, потому что появились планы получше», — сказал Диуф.

За свою карьеру Диуф успел поиграть за такие клубы, как «Ренн», «Ливерпуль», «Болтон», «Сандерленд», «Блэкберн», «Глазго Рэйнджерс» и «Лидс Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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