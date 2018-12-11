«Барселона» готова расстаться с Усманом Дембеле за 400 миллионов евро

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле. Испанцы готовы расстаться с испанцем за 400 миллионов евро.

«Барселона» установила цену на Дембеле в размере 400 миллионов евро. На форварда также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году, но его игровая дисциплина регулярно становится поводом для спекуляций о его возможном трансфере.

В текущем сезоне Дембеле провел 19 матчей за «Барселону», забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo