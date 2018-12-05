Эден Азар близок к переходу в «Реал»

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара. Переход бельгийского форварда состоится в летнее трансферное окно в 2019 году.

«Челси» хочет получить за Азара € 170 млн, однако мадридский клуб собирается снизить цену и включить в сделку полузащитника Матео Ковачича, который в настоящее время выступает в составе «Челси» на правах аренды.

Ранее Азар заявлял, что не станет принимать решение о своем будущем до конца сезона.

Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году. В нынешнем сезоне 27-летний бельгийский футболист принял участие в 13 матчах в составе лондонской команды, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo