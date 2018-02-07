«Арсенал» может лишиться Аарона Рэмзи из-за нового контракта Месута Озила

Лондонский «Арсенал» опасается потерпеть неудачу в переговорах с хавбеком Аароном Рэмзи из-за условий нового контракта полузащитника Месута Озила. Кроме того, «канониры» могут потерять Данни Уэлбека.

По условиям текущего договора зарплата Рэмзи составляет порядка 124 тыс евро, и клубу придется пойти на ее значительное повышение после заключения сделки с Озилом, который будет получать почти в три раза больше.

Контракты Рэмзи и Уэлбека рассчитаны до лета 2019 года, но уже с декабря футболисты смогут вступать в переговоры с другими командами.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ 27-летний валлиец провёл 18 матчей, отметившись шестью забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail