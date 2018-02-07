Экс-президент «Локомотива»: «Мы вели Неймара десять лет назад, но даже Алан Гатагов играл лучше»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как десять лет после турнира Mediterranean Cup-2008 «железнодорожники» могли подписать форварда Неймара. Однако тогда игра бразильца не воодушевила московский клуб.

«Выделялись ли на фоне остальных Неймар и Коутиньо? Да я бы не сказал, не сказал бы… Мы же Неймара после того турнира начали вести. Думали, брать его или не стоит. Хотели его купить. Селекционеры просматривали бразильца. По нему возникли довольно большие сомнения. Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, не ясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры.

А вот, например, Майкона подписали довольно быстро. Но он и постарше был. Однако выделялся. Скоростной, активный. Неймар же вызывал большие вопросы. Селекционеры признавали его уровень, но… Решили пока воздержаться от покупки. Плюс за него запрашивали немаленькие деньги. Мы не захотели рисковать. Молодой игрок из Бразилии, да еще и стоил немалых денег. Риск… Точно уже не помню. Но где-то 10 млн. Да, десятка, наверное. Сами понимаете, выкладывать такую сумму за молодого парня с другого континента… И потом – деньги ты не из своего кармана платишь. Это средства компании. В таких вопросах нужно действовать очень осторожно.

Не разглядели будущую звезду мирового футбола? Да я же уже сказал: не было такого, чтобы Неймар сильно выделялся. На том турнире я этого точно не заметил. Да, мы уступили в финале. Но я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже. Да даже немного получше играл. Я так думаю», — отметил Наумов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс