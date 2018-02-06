Президент Ла Лиги о Жераре Пике: «Он должен подавлять определенные жесты»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о жесте защитника Жерара Пике, которым тот отпраздновал гол в матче с «Эспаньолом» (1:1). Глава испанской лиги осудил действия игрока.

«Пике должен подавлять определенные жесты. Мы видим последствия его жеста, до этого момента не было никаких провокаций. Он забил гол, и его провокационный жест заставил людей реагировать. Пике должен работать над собой. «Эспаньол» не позволяет себе ничего подобного, и мы работаем в этом направлении.

Это правда, что имели место оскорбления, и я понимаю, что он расстроен, но мы должны избегать действий, которые провоцируют конфликты в дальнейшем. Может быть, Пике спровоцировали за пределами поля, он был расстроен, но это не является оправданием его действий. Он не должен был распалять конфликт.

Комитет решит, стоит ли наказывать Пике за его жест. Может быть, определенные способы празднования голов будут запрещены, но это не мне решать. Действительно, подобный жест был использован далеко не в первый раз, но мы не можем сравнивать его с жестом Рауля, тогда на поле бросали предметы, здесь же ничего подобного не было. Такое празднование несколько раз вызывало серьезное напряжение и мы должны исключить его», – сказал Тебас.

В текущем сезоне Жерар Пике провел за «Барсу» 17 матчей в испанской Примере, забил два мяча и получил 7 желтых карточек. После каталонского дерби защитник выбыл из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»