Агенты Вериссимо прилетели в Москву для завершения трансфера игрока в «Спартак»

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в «Спартак». Агенты игрока уже прилетели в Москву для завершения трансфера.

По словам представителя MGS Sport, управляющего делами защитника, московский клуб заплатит за трансфер Вериссимо 7,5 млн евро, сделка скоро будет закрыта.

Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта.

В 2018 году защитник уже провел одну игру за «Сантос» в чемпионате Паулиста.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»