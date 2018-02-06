Унаи Эмери – самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции

Стали известны зарплаты тренеров лиги 1. Больше всех зарабатывает главный тренер лидеров сезона.

Самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции является главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери. Его оклад составляет 450 тысяч евро в месяц.

1. Унаи Эмери («ПСЖ») – 0,450 млн евро в месяц

2. Леонарду Жардим («Монако») – 0,35

3. Клаудио Раньери («Нант») – 0,34

4. Руди Гарсия («Марсель») – 0,25

5. Люсьен Фавр («Ницца») – 0,2

В текущем сезоне «ПСЖ» под руководством Эмери занимает первое место в Лиге 1, набрав 62 очка после 24 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»