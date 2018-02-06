Даниэль Карвахаль не сыграет против «ПСЖ»

УЕФА отклонил апелляцию мадридского «Реала» по поводу дисквалификации защитника Даниэля Карвахаля. Таким образом испанец не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

УЕФА не стал смягчать наказание для защитника мадридского клуба Даниэля Карвахаля. Напомним, что футболист был обвинен в умышленном получении желтой карточки в матче группового этапа Лиги чемпионов против «АПОЭЛя». УЕФА наказал испанца дисквалификацией на два матча.

Первый матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 14 февраля в Мадриде.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА