Магомед Оздоев получил травму во время товарищеского матча

Автор: Никита Пронин 0

Магомед Оздоев

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев получил повреждение на сборах во время товарищеского матча. Футболист сразу был заменен.

Магомед Оздоев получил травму в товарищеской игре против «Диошдьера». Во втором тайме полузащитник казанцев столкнулся с защитником венгерского клуба, после чего был вынужден покинуть поле. На данный момент характер повреждения неизвестен.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Рубина». Забитыми мячами отметились Канунников и Сикоев.

Голы матча:

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Эспресс

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