Магомед Оздоев получил травму во время товарищеского матча

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев получил повреждение на сборах во время товарищеского матча. Футболист сразу был заменен.
Магомед Оздоев получил травму в товарищеской игре против «Диошдьера». Во втором тайме полузащитник казанцев столкнулся с защитником венгерского клуба, после чего был вынужден покинуть поле. На данный момент характер повреждения неизвестен.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Рубина». Забитыми мячами отметились Канунников и Сикоев.
Голы матча:
Гиля ➡ Макс ⚽ 🔥#РубинДВТК 1:0 pic.twitter.com/nFadaTAFt2
— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2018
Сикоев на добивании ⚽#РубинДВТК 2:0 pic.twitter.com/vb4uGzGBrz
— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Эспресс