Магомед Оздоев получил травму во время товарищеского матча

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев получил повреждение на сборах во время товарищеского матча. Футболист сразу был заменен.

Магомед Оздоев получил травму в товарищеской игре против «Диошдьера». Во втором тайме полузащитник казанцев столкнулся с защитником венгерского клуба, после чего был вынужден покинуть поле. На данный момент характер повреждения неизвестен.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Рубина». Забитыми мячами отметились Канунников и Сикоев.

Голы матча:

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Эспресс