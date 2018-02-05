Вериссимо заключит со «Спартаком» контракт на пять лет

Автор: Юлия Древова 0

Лукас Вериссимо

«Спартак» продолжает переговоры с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. Стало известно, что 22-летний футболист подпишет пятилетнее соглашение с московским клубом.

Трансфер игрока обойдется красно-белым в 7,5 млн евро, кроме того«Сантос» может получить определенную сумму в виде бонусов. 80% от этой суммы получит клуб, 20% — фирма, представляющая футболиста.

В ближайшее время Вериссимо должен пройти медицинское обследование для своего нового клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Esporte Interativo

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