Вериссимо заключит со «Спартаком» контракт на пять лет

«Спартак» продолжает переговоры с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. Стало известно, что 22-летний футболист подпишет пятилетнее соглашение с московским клубом.

Трансфер игрока обойдется красно-белым в 7,5 млн евро, кроме того«Сантос» может получить определенную сумму в виде бонусов. 80% от этой суммы получит клуб, 20% — фирма, представляющая футболиста.

В ближайшее время Вериссимо должен пройти медицинское обследование для своего нового клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Esporte Interativo