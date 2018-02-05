Жерар Пике пропустит месяц из-за травмы колена

Автор: Владимир Шевелев 0

Gerard Piqué

Стали известны детали ситуации с травмой защитника «Барселоны» Жерара Пике. Игрок получил повреждение в дерби с «Эспаньолом».

Из-за травмы колена, полученной в матче с «Эспаньолом», 31-летний игрок пропустит месяц.

Если эта информация подтвердится (ранее сообщалось о 2 неделях восстановления), Пике пропустит несколько матчей в примере, игру с «Валенсией» в полуфинале Кубка и с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Жерар Пике провел за «Барсу» 17 матчей в испанской Примере, забил два мяча и получил 7 желтых карточек.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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