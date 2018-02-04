Юрген Клопп: «Из всех нападающих АПЛ, Фирмино и Кейн больше всего напоминают друг друга»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил нападающего Роберто Фирмино с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейна. Оба игрока сойдутся в очном противостоянии в заключительной игре воскресения.

«Ярлык «ложная девятка» существует только потому, что вам нужно давать названия определенным вещам, но меня это не волнует. Если вы посмотрите, как играет Харри Кейн, то он действует по всему полю и глубоко получает мяч. Из всех нападающих, играющих в Англии, именно они больше всего напоминают друг друга.

Харри – это больше «девятка» и немного «десятка», а Фирмино – «десятка» и немного «девятка». Он очень важен для нас. Это можно понять, когда на следующий день после матча изучаешь статистику и восклицаешь: «Вау, как же много ускорений и какое расстояние покрыто».

На следующий день после матча с ним уже все хорошо, он нормально двигается. А на второй день восстановления он уже полностью свежий. Это делает его особенным. Он всегда готов. Именно это делает его интересным вариантом для команды, потому что он не привязывается к какой-либо позиции», – сказал Клопп.

Перед очным матчем 26-го тура «Ливерпуль» с 50 очками занимал третье место в АПЛ, «Тоттенхэм» — с 48 очками на пятом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»