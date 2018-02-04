Денис Черышев: «В Испании у Федора Смолова получилось бы классно»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о своем физическом состоянии. Также он выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов смог бы заиграть в одном из испанских клубов.

«Сейчас чувствую себя хорошо, надо дальше работать. Что касается того, готов ли физически играть целые матчи, то буду стараться, если поставят в состав. Я в команде давно, и это решать тренеру, а не мне. Конечно, приятно, что забил два гола в январе, но нам надо дальше работать. Это только начало: прошло полсезона, еще много игр, чтобы добиться результатов. Успех команды – это главное.

Выходил ли на меня кто-то из России во время январского трансферного окна? Были какие-то разговоры. Но я хотел остаться, так что даже не думал о предложениях. За другими переходами россиян следил, потому что мне интересен чемпионат России.

Конечно, слышал, что Смолова хотели видеть здесь, в Испании, в Англии. Он очень сильный футболист. Думаю, в Испании у него бы классно получилось. То, что Дзюба ушёл в тульский «Арсенал», для него хорошо. Даст бог, у него там будет практика и всё получится», — сказал Черышев.

В текущем сезоне российский хавбек провел за «Вильярреал» 14 матчей в испанской Примере, забил один мяч и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт в Санкт-Петербурге



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»