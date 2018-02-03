Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Pontus Wernbloom

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в Швецию. 31-летний хавбек ведет переговоры с «Гетеборгом», в котором начинал профессиональную карьеру (2004-2009).

«Срок его контракта заканчивается. Но сначала решить должен сам игрок. Я знаю, что он об этом говорит – у меня был диалог с Понтусом и его агентом. Но пока я был не хотел ничего комментировать», – сказал спортивный директор «Гетеборга» Матс Грен.

Швед, контракт которого рассчитан до лета, проводит седьмой сезон в ЦСКА. В текущем сезоне Понтус Вернблум провел за армейцев 18 матчей в РФПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Fotbollskanalen

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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