Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в Швецию. 31-летний хавбек ведет переговоры с «Гетеборгом», в котором начинал профессиональную карьеру (2004-2009).

«Срок его контракта заканчивается. Но сначала решить должен сам игрок. Я знаю, что он об этом говорит – у меня был диалог с Понтусом и его агентом. Но пока я был не хотел ничего комментировать», – сказал спортивный директор «Гетеборга» Матс Грен.

Швед, контракт которого рассчитан до лета, проводит седьмой сезон в ЦСКА. В текущем сезоне Понтус Вернблум провел за армейцев 18 матчей в РФПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotbollskanalen

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»