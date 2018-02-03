«Кубань» могут объявить банкротом. Клуб отказывается погашать долги

Автор: Владимир Шевелев 0

Кубань

Виктор Березов — председатель Палаты по разрешению споров РФС. Функционер высказался о ситуации с долгами в «Кубани».

«Кубань» отказалась выплачивать прежние долги игрокам и тренерам, сославшись на запрет управляющей компании. Экс-сотрудники клуба обратились в РФС и ФИФА с обжалованием отказа.

«Вчера арбитраж по Краснодарскому краю вынес определение о разъяснении решения, которое он принял до этого. Мы получили тексты, в понедельник будем назначать очередную дату заседания для применения санкций к «Кубани» – снятии очков. Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Все зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», – сказал Березов .

«Кубань», набрав 32 очка в 25 турах ФНЛ, занимает 10-е место в таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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