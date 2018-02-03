«ПСЖ» может заплатить 45-50 миллионов евро за голкипера «Ромы» Алиссона

Автор: Владимир Шевелев 0

Alisson

Голкипер «Ромы» Алиссон может летом перейти в «ПСЖ». Спортивный директор парижан Антеру Энрике ведет работу над трансфером 25-летнего бразильца.

«ПСЖ» готов заплатить за Алиссона 45-50 миллионов евро. «Рома» хочет сохранить бразильца или продать его дороже, устроив аукцион между несколькими клубами.

На Алиссона ранее претендовал «Ливерпуль», но спортивный директор римлян Мончи отказал англичанам.

В 22 матчах серии А этого сезона вратарь 9 раз сыграл на ноль и пропустил 17 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алиссон

Голкипер «Ромы» Алиссон близок к переходу в «Ливерпуль»

Ливерпуль

«Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию «Манчестер Сити», Маурицио Сарри может оказаться в «Зените». Главные новости дня

Дэниэл Старридж

«Интер» готов арендовать Дэнни Старриджа у «Ливерпуля»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 