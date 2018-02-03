«ПСЖ» может заплатить 45-50 миллионов евро за голкипера «Ромы» Алиссона

Голкипер «Ромы» Алиссон может летом перейти в «ПСЖ». Спортивный директор парижан Антеру Энрике ведет работу над трансфером 25-летнего бразильца.

«ПСЖ» готов заплатить за Алиссона 45-50 миллионов евро. «Рома» хочет сохранить бразильца или продать его дороже, устроив аукцион между несколькими клубами.

На Алиссона ранее претендовал «Ливерпуль», но спортивный директор римлян Мончи отказал англичанам.

В 22 матчах серии А этого сезона вратарь 9 раз сыграл на ноль и пропустил 17 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»