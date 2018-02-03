Пеп Гвардиола: «Бернли» – самая британская команда с их лонгболлами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Бернли». «Горожане» сыграли вничью (1:1).

Об игре

«Мы играли так хорошо, но упустили момент для того, чтобы сделать счет 2:0. А когда ты играешь на выезде в АПЛ, все что угодно может случиться в последние десять минут. Я так доволен нашей игрой. В целом все было превосходно. Эдерсон сделал два по-настоящему классных сэйва. Данило забил фантастический гол, он умеет забивать такие мячи».

О результате

«Конечно, мы расстроены результатом, но наша игра была невероятной. И это против «Бернли», самой британской команды по части лонгболлов и стиля игры. Но смысл футбола в голах. Нам нужно было забивать второй, третий, четвертый мячи, когда были моменты. Я так расстроился за футболистов, мы здорово играли. А «Бернли» делает в этом сезоне удивительные вещи».

О промахе Стерлинга

«В футболе всякое случается. В следующей игре он забьет».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»