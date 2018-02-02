Арсен Венгер: «В топ-5 лигах Европы разрушена конкуренция. С футболом что-то не так»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался касательно конкуренции в главных европейских чемпионатах. Француз серьезно обеспокоен.

«Когда вы смотрите на топ-5 европейских чемпионатов, то уже в декабре знаешь четырех чемпионов. Это значит, что с футболом что-то не так. Финансовая мощь некоторых клубов разрушает конкуренцию», – заявил Венгер.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» лидирует с отрывом в 15 очков. В Германии «Бавария» оторвалась 16 очков.

В Испании «Барселона» лидирует с отрывом в 11 очков, во Франции «ПСЖ» – с отрывом 11 баллов.

В Италии «Наполи» имеет отрыв от «Ювентуса» в одно очко.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»