Илья Геркус: «Летнюю паузу в РФПЛ нужно сокращать»

Автор: Владимир Шевелев 0

Илья Геркус

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением относительно формирования календаря российской Премьер-Лиги на сезон-2018/19. Глава железнодорожников уверен, что расписание игр необходимо реформировать.

«Мое мнение в этом вопросе не изменилось. Надо исходить из интересов болельщиков, поступать так, чтобы людям на стадионах было комфортно. В России есть стадионы, где можно играть и зимой. Но там, где климатические условия или уровень инфраструктуры этого не позволяют, матчи проводить не стоит. Надо в эти сроки играть в теплых регионах.

Считаю, что летнюю паузу нужно сокращать, летом больше играть можно и нужно. В том числе и потому, что это позволит разгрузить календарь, уйти от матчей в будни. Тёплое летнее время не помеха для проведения матчей, надо переносить игры на позднее, вечернее время», — сказал Геркус.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что поступило предложение перенести начало чемпионата на неделю раньше. Изначально предполагалось, что первый тур чемпионата стартует 29 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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