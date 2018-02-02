Олег Шатов готов заплатить «Зениту» 35 млн рублей, чтобы перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов твердо намерен перебраться в «Краснодар». Ради перехода игрок готов потратить свои деньги.

Футболист и его агент готовы сами заплатить питерскому клубу 35 миллионов рублей за право выступать за «быков» до конца сезона-2017/18.

Переходу мешают разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа. Петербуржцы хотят получить восемь миллионов евро, краснодарцы готовы летом заплатить за приобретение прав на хавбека шесть.

В январе Олег отправился на сборы вместе с «Зенитом-2». В текущем розыгрыше Премьер-лиги игрок провел за основную команду сине-бело-голубых 13 матчей и стал автором 4 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»