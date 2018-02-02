УЕФА может отстранить «Панатинаикос» от еврокубков за долги

Автор: Владимир Шевелев 0

Panathinaikos

«Панатинаикос» может быть отстранен на один сезон от участия в еврокубках из-за просроченной кредитной задолженности. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Греческий клуб будет исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение трех следующих сезонов (то есть 2018/19, 2019/20 и 2020/21), если до 1 марта 2018 года не сможет доказать, что погасил все просроченные платежи или заключил соглашения с кредиторами по платежам, обнаруженным к 30 сентября 2017 года.

Также «Панатинаикос» оштрафован на 200 тыс. евро, но половина штрафа носит пока условный характер и будет применена, если к 1 марта 2018 года клуб не сможет предоставить доказательства, что расплатился по просроченным на 30 сентября 2017 года платежам или достиг соглашения с кредиторами.

Отмечается, что это решение может быть обжаловано «Панатинаикосом» в Спортивном арбитражном суде.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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