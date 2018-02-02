Унаи Эмери подозревал Лукаса Моуру в сообщении инсайдов из раздевалки прессе

Стали известны новые причины трансфера полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуры в «Тоттенхэм. По информации источника, главный тренер парижан Унаи Эмери подозревал 25-летнего бразильца в распространении информации из раздевалки.

Наставник команды узнал, что хавбек мог рассказывать прессе о внутренних инсайдах и решил избавиться от футболиста. Кроме того, ему удалось застать за этим занятием Хатема Бен Арфа.

Напомним, что Моуру продали в последний день трансферного окна за 28,5 млн евро. Ожидается, что Бен Арфа покинет клуб летом, когда истечет действие его контракта. Полузащитником интересовался московский «Локомотив».

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien