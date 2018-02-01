Зепп Блаттер может подать в суд на ФИФА

Автор: Владимир Шевелев 0

Joseph Blatter

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер жаждет справедливости. Бывший функционер заявил о своих намерениях судиться с организацией из-за отстранения от футбола.

«На данный момент мы не предпринимали никаких юридических действий. Моя цель – изучить решение Комитета по этике ФИФА в плане информации и доказательств, которые я получил в связи со своем отстранением. Мы работаем над этим. Можно ожидать какого-то прогресса», – сказал Блаттер.

Напомним, в декабре 2015 года Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности на 8 лет.

В феврале 2016 года срок дисквалификации обоих чиновников был сокращен до шести лет. При этом Блаттер и Платини могут посещать футбольные матчи только как частные лица, то есть им необходимо самостоятельно приобретать билеты.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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