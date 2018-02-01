Софьян Ханни вошел в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы, Джикия – нет

Московский «Спартак» сформировал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые стартуют в турнире 15 февраля.

В окончательный лист не попал Георгий Джикия, получивший травму крестообразных связок. Зато вошел новичок команды Софьян Ханни.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Марко Петкович, Сердар Ташчи, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко;

Полузащитники: Жано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Куинси Промес, Фернандо, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

Первую игру против «Атлетика» красно-белые проведут 15 февраля. Ответная встреча в Бильбао — 22 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»