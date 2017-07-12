Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде требует немедленного приобретения Паулиньо у «Гуанчжоу»

Автор: Лидия Дидык 0

«Барселона» совсем скоро завершит трансфер Паульньо. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде высказался за немедленное приобретение бразильского полузащитника у китайского «Гуанчжоу». 

Сделку необходимо закрыть за два дня, так как в пятницу в Китае закрывается трансферное окно.

Китайский клуб не хочет отпускать Паулиньо и ранее отклонил несколько предложений «Барселоны», которые были меньше прописанных в его контракте суммы отступных в 40 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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