Рияд Марез объявит «Лестеру» бойкот из-за того, что не смог перейти в «Манчестер Сити»

Хавбек «Лестера» Рияд Марез так расстроен своим сорвавшимся трансфером в «Манчестер Сити», что готов объявить своему клубу бойкот. Алжирский игрок больше не хочет выступать в связке с Джейми Варди.

«Горожане» в последний день трансферного окна предлагали за Мареза 74 млн евро и одного своего футболиста. Однако «лисы» настаивали на 108 млн евро. После этого переговоры зашли в тупик.

На счету полузащитника девять забитых мячей и девять голевых передач в 27 официальных матчах сезона-2017/18 АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror