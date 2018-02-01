Спортивный директор «Вест Хэма» высказал нежелание покупать в команду африканских футболистов

Автор: Юлия Древова 0

West Ham United

«Вест Хэм» начнет расследование заявления спортивного директора клуба Тони Генри об ограничениях на покупку африканских игроков. Специалист по комплектованию рассказал, что «молотобойцы» решили ограничить число футболистов с африканскими корнями.

«Мы не хотели подписывать больше африканских игроков. Почему? Причины нет. Тут нет ничего расистского. Просто иногда у них возникают проблемы с отношением к делу.

У нас были такие проблемы с Диафра Сако Мы посчитали, что, не попадая в состав, они создают хаос. Но мы не имеем ничего против африканской расы. Посмотрите на африканских игроков топ-уровня. Никаких проблем с ними нет. Но порой, когда они не имеют возможности играть постоянно, они создают проблемы, как у нас было с Диафра. Он ушел, замечательно. Ничего личного.

У нас есть замечательный парень Шейху Куяте. Это великолепный, отличный игрок и классный парень. Но такие, как Сако, создают хаос. Он постоянно требовал новый контракт. Никаких дискриминаций», — отметил Генри.

В настоящее время за «Вест Хэм», помимо Куяте, выступает еще один африканец Артюр Масуаку.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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