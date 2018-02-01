Неймар будет судиться с «Барселоной» за невыплаченный бонус

Автор: Юлия Древова 0

Neymar

Форвард «ПСЖ» Неймар собирается подавать в суд на «Барселону». Бразилец хочет взыскать со своей бывшей команды 30 млн евро — сумму подъемных, которая полагалась ему за продление соглашения с сине-гранатовыми в 2016 году.

Платеж, который должна была провести «Барселона», разделили на две части. Вторая так и не была выплачена из-за перехода футболиста в «ПСЖ».

Каталонцы намерены подать на нападающего встречный иск и получить обратно не только бонус, но и 9 млн евро за возмещение убытков, поскольку считают, что Неймар не имеет права на подъемные. Игрок сам разорвал контракт, чем нанес ущерб клубу, который оценивают в 75 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo

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