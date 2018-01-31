«Спартак» ответил отказом на предложение «Ньюкасла» об аренде Зе Луиша

Автор: Юлия Древова 0

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«Ньюкасл Юнайтед» планировал арендовать форварда «Спартака» Зе Луиша с опцией дальнейшего выкупа. Однако московский клуб готов рассматривать только варианты продажи 27-летнего футболиста.

Англичане сделали первый официальный запрос по кабо-вердианцу на прошлой неделе, предложив за него 10 млн евро. Красно-белые ответили отказом, так как их не устроила сумма. Второе предложение «Ньюкасла» также было отвергнуто.

В текущем сезоне Зе Луиш провел в РФПЛ 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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