Софиан Ханни официально стал игроком «Спартака»

«Спартак» и «Андерлехт» заключили трансферный контракт по переходу в стан красно-белых капитана бельгийской команды Софиана Ханни. Соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года.

Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост — 178 см, вес — 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды «Иври» и «Булонь-Бийанкур», а также за «Нант», в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий «Кайсери Эрджиесспор», с 2013-го по 2014-й — за турецкий «Османлыспор», с 2014-го по 2016-й — за бельгийский «Мехелен». В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/2016, перешел в «Андерлехт», где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В текущем сезоне Ханни провел 23 матча в чемпионате Бельгии,забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за сборную своей исторической родины. Он провел за национальную команду Алжира 8 матчей и забил 4 гола.

В составе «Андерлехта» новичок «Спартака» выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Завтра хавбек прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.

Фото: Global Look Press

Источник: spartak.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»