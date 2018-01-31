«Манчестер Сити» сделал последнее предложение по Реяду Марезу – 65 млн фунтов плюс игрок

Автор: Владимир Шевелев 0

Riyad Mahrez

«Манчестер Сити» хочет приобрести вингера «Лестера» Рияда Мареза в заключительный день трансферного окна. Ранее руководство «лис» отказалось отпускать игрока за 55 миллионов фунтов.

Сегодня «Сити» увеличил предложение до 60 миллионов фунтов. По последним сведениям от Sky Sport, «Ман Сити» сделал финальное предложение – 65 миллионов плюс игрок.

Накануне появилась информация, что «Лестер» не отпустит Мареза дешевле, чем за 90 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Рияд Марез провел за «Лестер» 24 игры в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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