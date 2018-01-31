Вячеслав Караваев подписал контракт с «Витессом»

Автор: Никита Пронин 0

Karavaev

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев стал игроком «Витесса». Контракт рассчитан на 3,5 года.

Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из «Спарты» в «Витесс». Ранее сообщалось, что голландский клуб хочет арендовать игрока, но в итоге Караваев перешел на постоянной основе и подписал контракт на 3,5 года.

Фото: твиттер «Витесса»
Источник: официальный сайт «Витесса»

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