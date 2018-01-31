Вячеслав Караваев подписал контракт с «Витессом»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев стал игроком «Витесса». Контракт рассчитан на 3,5 года.
Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из «Спарты» в «Витесс». Ранее сообщалось, что голландский клуб хочет арендовать игрока, но в итоге Караваев перешел на постоянной основе и подписал контракт на 3,5 года.
Vyacheslav Karavaev, kortweg Kara, komt per direct naar #Vitesse! De 22-jarige verdediger komt over van @ACSparta_CZ: https://t.co/r769E1IAg9 #transfer #welkomkara pic.twitter.com/LFovxs6nOT
— Vitesse (@MijnVitesse) January 31, 2018
Фото: твиттер «Витесса»
Источник: официальный сайт «Витесса»