Вячеслав Караваев подписал контракт с «Витессом»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев стал игроком «Витесса». Контракт рассчитан на 3,5 года.

Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из «Спарты» в «Витесс». Ранее сообщалось, что голландский клуб хочет арендовать игрока, но в итоге Караваев перешел на постоянной основе и подписал контракт на 3,5 года.

Фото: твиттер «Витесса»

Источник: официальный сайт «Витесса»