«Црвена Звезда» подала апелляцию на решение УЕФА

«Црвена Звезда» будет оспаривать решение УЕФА касательно домашнего матча 1/16 Лиги Европы против ЦСКА. Напомним, что по решению УЕФА матч пройдет без зрителей.

Сербская «Црвена Звезда» подала апелляцию в УЕФА. Ранее стало известно, что матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной» и ЦСКА пройдет без зрителей. Такое наказание сербский клуб получил после расистского и дискриминационного поведения болельщиков на матче против БАТЭ в ноябре 2017 года. Слушание пройдет 1 февраля.

Также сообщается, что болельщики ЦСКА смогут получить 200 билетов VIP и первой категорий.

Матч пройдет 13 февраля в Белграде.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат