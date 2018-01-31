«Црвена Звезда» подала апелляцию на решение УЕФА

Автор: Никита Пронин 0

«Црвена Звезда» будет оспаривать решение УЕФА касательно домашнего матча 1/16 Лиги Европы против ЦСКА. Напомним, что по решению УЕФА матч пройдет без зрителей.

Сербская «Црвена Звезда» подала апелляцию в УЕФА. Ранее стало известно, что матч 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной» и ЦСКА пройдет без зрителей. Такое наказание сербский клуб получил после расистского и дискриминационного поведения болельщиков на матче против БАТЭ в ноябре 2017 года. Слушание пройдет 1 февраля.

Также сообщается, что болельщики ЦСКА смогут получить 200 билетов VIP и первой категорий.

Матч пройдет 13 февраля в Белграде.

Фото: Global Look Press
Источник:  Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эммануэль Эменике

ЦСКА поборется с «Црвеной Звездой» за трансфер Эммануэля Эменике

Матч ЦСКА против «Црвены Звезды» пройдет без зрителей

Василий Березуцкий

Виктор Гончаренко: «Игнашевич и Березуцкие по-прежнему остаются лучшими защитниками»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 