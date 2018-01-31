Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с тульским «Арсеналом». Футболист арендован до конца текущего сезона.

Артем Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды. Игрок проедет в тульском клубе оставшуюся часть сезона. Ранее сообщалось, что «Зенит» будет покрывать половину зарплаты игрока в аренде.

🔥Артем Дзюба – в «Арсенале»🔥 31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝 Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcq pic.twitter.com/Jt4EMZj2yV — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 31, 2018

В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей, где забил 1 гол.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

Источник: официальный сайт «Арсенала»