Артем Дзюба перешел в «Арсенал»

Автор: Никита Пронин 0

Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал контракт с тульским «Арсеналом». Футболист арендован до конца текущего сезона.

Артем Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды. Игрок проедет в тульском клубе оставшуюся часть сезона. Ранее сообщалось, что «Зенит» будет покрывать половину зарплаты игрока в аренде.

В текущем сезоне Дзюба провел 15 матчей, где забил 1 гол.

Фото: официальный сайт «Арсенала»
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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