Хосеп Гвардиола: «Лапорт обладает всеми качествами, которые нам необходимы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделися мнением о новичке клуба Эмерике Лапорте. Специалист выразил восхищение молодым игроком.

«Он левоногий центральный защитник, который играл в примере Испании с юного возраста на крупнейших стадионах. Он силен при игре в воздухе, хорошо играет в пас.

Лапорт опытен, быст, и обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Он находится в расцвете сил, надеюсь, его ждет долгая карьера в «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Эмерик Лапорт провел за «Атлетик» Бильбао 19 матчей в испанской Примере и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»