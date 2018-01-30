Артем Дзюба и Иван Новосельцев завтра перейдут в тульский «Арсенал»

Переход форварда «Зенита» Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева в тульский «Арсенал» завершится до четверга. Оба игрока будут арендованы.

«Сообщения о том, что Дзюба и Новосельцев уже перешли в «Арсенал» на правах аренды, нельзя назвать правдой. Это должно произойти до ближайшего четверга», – сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что оба футболиста по решению главного тренера Роберто Манчини пропустили первый сбор команды в ОАЭ 15-29 января.

Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 24 матча во всех турнирах (в 14 выходил на замену) и отметился двумя голами. Новосельцев провел лишь один матч – в Кубке России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»