Ахмед Муса определился с игровым номером в ЦСКА

Автор: Никита Пронин 0

Ахмед Муса

Ахмед Муса выбрал игровой номер. Напомним, что футболист вернулся к «армейцам» на правах аренды.

Муса вновь будет защищать цвета ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда «Лестера» до конца текущего сезона. Нигериец выбрал себе игровую майку с номером 7.

Впервые Ахмед присоединился к ЦСКА в 2011 году, а покинул команду в 2016. За это время игрок провел 168 матчей, в которых забил 54 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ЦСКА

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