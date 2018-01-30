Ахмед Муса определился с игровым номером в ЦСКА

Ахмед Муса выбрал игровой номер. Напомним, что футболист вернулся к «армейцам» на правах аренды.

Муса вновь будет защищать цвета ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда «Лестера» до конца текущего сезона. Нигериец выбрал себе игровую майку с номером 7.

Ахмед будет играть за #ЦСКА под номером 7⃣! 👕 Футболки с номером Мусы уже поступили в продажу в нашем онлайн-магазине ➡ https://t.co/EzMoRSf9Fx pic.twitter.com/NHiqYZoNOK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 30, 2018

Впервые Ахмед присоединился к ЦСКА в 2011 году, а покинул команду в 2016. За это время игрок провел 168 матчей, в которых забил 54 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ЦСКА