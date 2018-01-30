«Фенербахче» планирует приобрести Сальваторе Боккетти

Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Турции. Игроком заинтересовался «Фенарбахче».

Сальваторе Боккетти вошел в список интересов турецкого «Фенербахче». Также за футболистом наблюдают несколько испанских клубов. Стоит отметить, что представители игрока не согласны с тем, чтобы Сальваторе переходил в другой клуб на постоянной основе и рассматривают лишь аренду.

Контракт итальянца со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Боккетти провел 10 матчей во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news.ru