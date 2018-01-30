«Манчестер Сити» подписал Эмерика Лапорта за 57 миллионов фунтов

Автор: Никита Пронин 0

Эмерик Лапорт

Защитник «Атлетика» Бильбао Эмерик Лапорт перешел в «Манчестер Сити». Для английского клуба это самый дорогой трансфер в истории.

Эмерик Лапорт подписал контракт с «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что француз расторг контракт с «Атлетиком» в одностороннем порядке. Сумма трансфера составила 57 миллионов фунтов, что является самой дорогой покупкой в истории «МС».

Предыдущий рекорд был установлен после трансфера Де Брюйне из «Вольфсбурга» за 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Ла Лиги Лапорт провел 19 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.

Фото: твиттер АПЛ
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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