«Манчестер Сити» подписал Эмерика Лапорта за 57 миллионов фунтов

Защитник «Атлетика» Бильбао Эмерик Лапорт перешел в «Манчестер Сити». Для английского клуба это самый дорогой трансфер в истории.
Эмерик Лапорт подписал контракт с «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что француз расторг контракт с «Атлетиком» в одностороннем порядке. Сумма трансфера составила 57 миллионов фунтов, что является самой дорогой покупкой в истории «МС».
Looking 👌 in 🔵, @Laporte! pic.twitter.com/sSane5qhlI
— Manchester City (@ManCity) January 30, 2018
Предыдущий рекорд был установлен после трансфера Де Брюйне из «Вольфсбурга» за 55 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Ла Лиги Лапорт провел 19 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.
Фото: твиттер АПЛ
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»