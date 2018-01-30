«Крылья Советов» запретят экс-игроку клуба посещать матчи команды

«Крылья Советов» внесли бывшего защитника клуба Нерюса Барасу в черный список и запретили ему приходить на игры команды. Руководству самарцев не понравилось интервью, в котором литовец подверг их критике.

«Я дал интервью, в котором высказал свое мнение, у меня не было никакой цели, просто сказал как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в черном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне как к ветерану недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это все рассказываю. Как бывший игрок клуба имею право. Тем более что я не вру.

Задача «Крыльев» — выйти в Премьер-Лигу. Посмотрите, как укрепляются «Оренбург» и «Енисей». А мы что? Взяли нападающего из команды, которая идет в конце таблицы, за довольно-таки большие деньги. И все. С таким составом и отношением руководства в лучшем случае нас ждут стыковые матчи. А руководство ни разу за это время не вышло и не сказало: «Да, мы виноваты. Будем стараться».

Все хотят перемен, хотят видеть в гостях «Зенит» или «Спартак». А иначе зачем строят новый стадион? Так что я не собираюсь останавливаться на полпути, а хочу довести все до конца. Как раз на пост губернатора пришел человек, который очень любит футбол. Так что мы будем собирать петицию и обращаться к нему, чтобы ситуация изменилась», — рассказал Бараса.

Фото: официальный сайт ФК «Крылья Советов»

Источник: Чемпионат.com