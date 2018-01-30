Ахмед Муса: «Я счастлив вернуться домой»

Автор: Юлия Древова 0

Ахмед Муса

Форвард «Лестера» Ахмед Муса снова станет игроком ЦСКА. Клубы достигли договоренности по переходу нигерийского нападающего вечером понедельника.

«Я счастлив вернуться домой», — отметил Муса.

Армейцы возьмут 25-летнего футболиста в аренду до конца текущего сезона с опцией выкупа. Точная сумма пока не сообщается, но известно, что она будет гораздо меньше той, которую «лисам» пришлось заплатить за игрока в 2016 году.

Но прежде чем Муса присоединится к московскому клубу, ЦСКА нужно решить вопрос с форвардом Аароном Оланаре, который может продолжить карьеру в МЛС.

Фото: Global Look Press
Источник: The Cable

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