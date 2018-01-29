Переход Эдина Джеко в «Челси» сорвался. Зато в Лондон летит защитник Эмерсон

Появилась новая информация о переговорах между «Челси» и «Ромой». Переход нападающего Эдина Джеко из итальянского клуба в английскую команду сорвался.

Стороны не пришли к договоренности, трансфер форварда не состоится. Переход защитника Эмерсона дос Сантоса из итальянского клуба в английскую команду согласован. В ближайшее время футболист прилетит в Лондон и пройдет медосмотр.

«Челси» заплатит за защитника 20 миллионов евро. Еще 8 миллионов «Рома» может впоследствии получить в виде бонусов. Переход Джеко в «Челси» сорвался по причине того, что лондонский клуб посчитал завышенными требования форварда по зарплате и сроку контракта.

В текущем сезоне Эдин Джеко провел за римлян 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевых передачи. Эмерсон дос Сантос в матчах Серии А выходил на поле лишь раз.

Фото: Global Look Press

Источник: GianlucaDiMarzio.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»